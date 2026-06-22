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ПВО ночью сбила 301 БПЛА ВСУ над регионами РФ, Черным и Азовским морями

Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: Российская газета

Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что такое количество БПЛА было сбито в период с 20.00 воскресенья до 7.00 понедельника по московскому времени.

Так, дроны ВСУ были перехвачены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Волгоградской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Тверской и Смоленской областями.

Кроме того, ПВО минувшей ночью уничтожила БПЛА над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Наконец, российские военные сбили БПЛА над Московским регионом.

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