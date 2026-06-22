Республиканскую палату по всем породам пчел создали в Казахстане

определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных;усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами в целях предотвращения распространения наследственных дефектов;государственные инспекторы по племенному животноводству наделяются полномочиями по осуществлению контроля за состоянием селекционной и племенной работы, а также качеством услуг по бонитировке и индексной оценке племенных животных;запрещается импорт семян, несоответствующих требованиям законодательства о племенном животноводстве.