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Республиканскую палату по всем породам пчел создали в Казахстане

Токаев подписал закон от 19 июня 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и пчеловодства», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В закон «О пчеловодстве» вносятся поправки по уточнению понятийного аппарата. В частности, вводятся новые понятия «племенная пчелиная матка», «трутень», «пункт инструментального осеменения», «изолированный случной пункт», «мед» и другие.

Для обеспечения учета пасек вводится термин «ветеринарный паспорт пасеки».

Так говорится:

С целью учета пасек и осуществления лечебно-профилактических мероприятий на каждую пасеку государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, выдается ветеринарный паспорт пасеки в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом в области ветеринарии.

В целях сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел, популяций пчел вводятся требования для осуществления деятельности на изолированном случном пункте. Вместе с тем расширяется компетенция местных исполнительных органов организацией и проведением научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел.

Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на расстоянии не ближе полутора километров одна от другой и трех километров от стационарных пасек.

Не допускается размещение стационарных и кочевых пасек ближе пяти километров от стационарных и кочевых пасек, организующих медоносную базу на прилегающих территориях, путем посева и посадки энтомофильных растений.

Не допускается размещение стационарных и кочевых пасек на пути лета пчел с другой ранее размещенной пасеки к источникам медосбора.

Транспортировка пчел в сотовом пакете пчел или бессотовом пакете пчел осуществляется в соответствии с законодательством РК.

Законом в Казахстане создана одна республиканская палата по всем породам пчел.

Также законом закреплены основные цели, задачи и принципы в области племенного животноводства и пчеловодства.

Установлено, что целью законодательства РК о племенном животноводстве является создание условий для развития отрасли племенного животноводства, направленных на повышение ее экономической эффективности и конкурентоспособности.

Задачами законодательства о племенном животноводстве являются:

государственное регулирование деятельности в области племенного животноводства;организация учета племенной продукции (материала);обеспечение государственной поддержки племенного животноводства;государственный контроль в области племенного животноводства;организация и развитие селекционной и племенной работы, а также внедрение современных методов селекции.

Принципами законодательства РК о племенном животноводстве являются:

обеспечение сохранения генофонда племенных животных, в том числе пород с ограниченным генофондом;достоверность учета в области племенного животноводства и его открытость в соответствии с законодательством РК;обеспечение научного сопровождения отрасли племенного животноводства.

В закон «О племенном животноводстве» внесены изменения, направленные на совершенствование системы племенного животноводства:

определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных;усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами в целях предотвращения распространения наследственных дефектов;государственные инспекторы по племенному животноводству наделяются полномочиями по осуществлению контроля за состоянием селекционной и племенной работы, а также качеством услуг по бонитировке и индексной оценке племенных животных;запрещается импорт семян, несоответствующих требованиям законодательства о племенном животноводстве.

Закон вводится в действие с 20 августа.