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7 правил зооцентра «Дино»: как защититься при встрече с собаками

Волонтеры рассказали, как вести себя при встрече с бездомными животными.

Волонтеры Волгоградского зооцентра «Дино» рассказали, как вести себя при встрече с бездомными животными. Специалисты подготовили 7 правил безопасности, которые помогут избежать опасных ситуаций.

Детям не рекомендуют подходить к уличным собакам и кошкам без взрослых, особенно когда животное спит или ест. Также нельзя приближаться к животным с потомством — они могут защищать детенышей даже при дружелюбном поведении человека. Опасно разнимать дерущихся собак и кошек.

«Не убегайте, если собака сердится, рычит и показывает зубы. Стойте на месте, закрыв лицо руками», — советуют волонтеры центра «Дино». Также специалисты напоминают, что нельзя дразнить животных, отбирать миску, кричать, замахиваться или трогать морду, хвост и уши.

И еще волгоградцам советуют уходить от животных с признаками возможного бешенства: при пошатывании, слюне или пене на губах, агрессии и потере ориентации.

При встрече таких особоей подходить нужно спокойно, без резких движений, бега и езды рядом на велосипеде.

Ранее сообщалось о барсуках, кошмарящих хутор под Волгоградом.