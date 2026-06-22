7 правил зооцентра «Дино»: как защититься при встрече с собаками

Детям не рекомендуют подходить к уличным собакам и кошкам без взрослых, особенно когда животное спит или ест. Также нельзя приближаться к животным с потомством — они могут защищать детенышей даже при дружелюбном поведении человека. Опасно разнимать дерущихся собак и кошек.