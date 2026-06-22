Ремонт сквера за 368 млн тенге отменили в Павлодаре

«При этом общая площадь сквера составляет около 25 тысяч кв. м. и включает в себя зеленые насаждения, газоны, деревья и участки открытого грунта, не подлежащие мощению. Замерами установлена фактическая потребность в тротуарной плитке, которая составила не более 9 тысяч кв. м.», — отметили в прокуратуре Павлодарской области.