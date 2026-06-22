За прошедшие три дня в Иркутской области ликвидировали 28 лесных пожаров

IrkutskMedia, 22 июня. В Иркутской области за прошедшие трое суток ликвидировали 28 лесных пожаров. На утро понедельника, 22 июня, действующих очагов возгорания не обнаружено.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, 19 июня ликвидировали 10 ранее обнаруженных пожаров. Общая площадь поражения огнём составила 1022,6 га. Пожары действовали в лесных фондах Катангского, Усть-Илимского, Братского, Киренского, Мамско-Чуйского и Усть-Кутского районов. Всего в тушении приняли участие 511 огнеборец. Огонь устраняли при помощи 52 единиц наземной техники.
В субботу, 20 июня, среди 12 лесных пожаров самые крупные ликвидировали в Катангском, Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Всего ликвидировали возгорания на площади 5914,8 га. В тушении задействовали 344 огнеборца и 35 единиц техники.
21 июня в воскресенье обнаружили два новых очага возгорания в Братском и Тайшетском районе на площади 2 га. В этот же день продолжалось тушение четырёх ранее локализованных пожаров на общей площади 172 га. Все очаги были ликвидированы в тот же день. Участие принимали 50 специалистов и семь единиц техники.
Для воздушного патрулирования пожароопасной ситуации в воздух над регионом поднимали восемь судов. Общее время налёта — 74 часа и 15 минут.
Сегодня в наземном патрулировании задействована 175 огнеборцев в составе 83 групп. В воздух поднимут пять бортов Ан-2, три вертолёта Ми-8 и один легкомоторный самолёт. Они предназначены для доставки пожарных к местам базирования.
Ранее агентство рассказывало, что особый противопожарный режим продлили в трех территориях Приангарья до 6 июля. Вводится запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне.