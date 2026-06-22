За прошедшие три дня в Иркутской области ликвидировали 28 лесных пожаров

21 июня в воскресенье обнаружили два новых очага возгорания в Братском и Тайшетском районе на площади 2 га. В этот же день продолжалось тушение четырёх ранее локализованных пожаров на общей площади 172 га. Все очаги были ликвидированы в тот же день. Участие принимали 50 специалистов и семь единиц техники.



Для воздушного патрулирования пожароопасной ситуации в воздух над регионом поднимали восемь судов. Общее время налёта — 74 часа и 15 минут.