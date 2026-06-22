В Красноярске начался ремонт моста «777»

«В светлое время суток зоны работ защищены уникальными конструкциями — пандусами для проезда транспорта. Это специальная разработка подрядчика, которая обеспечит комфортное и безопасное движение. После завершения работ по ремонту деформационных швов перейдут к асфальтированию моста. Ожидается, что ограничение движения продлится до 17 сентября, однако подрядчик приложит все усилия, чтобы завершить ремонт раньше», — рассказали в мэрии.