В Красноярске начался ремонт моста «777»

20 июня подрядная организация ООО «Енисейремстройплюс» приступила к ремонту моста через реку Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино.
На переправе предстоит заменить деформационные швы и уложить новый асфальт на проезжей части. Как рассказали в мэрии, сейчас идут демонтажные работы, для этого частично ограничили дорожное движение на правой полосе в сторону правого берега.
Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы будут проводиться с 20:00 до 06:00, днем движение по мосту останется свободным. Ночью для обеспечения безопасности и организации потока транспорта сделают реверсивное движение с помощью временного светофора. Такое решение принято по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина.
«В светлое время суток зоны работ защищены уникальными конструкциями — пандусами для проезда транспорта. Это специальная разработка подрядчика, которая обеспечит комфортное и безопасное движение. После завершения работ по ремонту деформационных швов перейдут к асфальтированию моста. Ожидается, что ограничение движения продлится до 17 сентября, однако подрядчик приложит все усилия, чтобы завершить ремонт раньше», — рассказали в мэрии.
Также сейчас в Красноярске продолжается ремонт парапетных ограждений на Октябрьском мосту, а на путепроводе по улице Авиаторов приводят в порядок пришовную зону и покрытие проезжей части.
Кроме того, в этом году предстоит отремонтировать путепровод по улице Пограничников в районе ТЭЦ-3.
На обновление четырех мостовых сооружений из бюджета города выделено почти 226,3 млн рублей.