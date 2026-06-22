Курьер стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи летом

Стали известны вакансии с самыми высокими заработными платами на рынке труда летом 2026 года. Об этом свидетельствует анализ предложений сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
Наиболее высокий доход предлагают курьеру во Владикавказе — до 129 тысяч рублей в месяц. От кандидата требуется только наличие велосипеда и смартфона.
В Москве сотрудник копировального центра может зарабатывать до 115 тысяч рублей, а специалист по установке сервисов в Пензе — до 110 тысяч. Удаленному оператору ПК работодатели готовы платить до 90 тысяч рублей.
Также среди востребованных вакансий — бармен в Одинцове и сотрудник летнего проката в Санкт-Петербурге с зарплатой до 80 тысяч рублей. Кроме того, работодатели ищут специалистов по обработке анкетных данных, операторов текстовой поддержки, консультантов чатов и фотографов с доходом от 50 до 74 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Средняя месячная зарплата в Москве по итогам марта выросла почти на 31 тысячу рублей в сравнении с этим же месяцем в 2025 году. Что происходит с доходами в столичном регионе и в каких сферах наблюдается рост, выясняла «Вечерняя Москва».