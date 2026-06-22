Курьер стал самой высокооплачиваемой вакансией для молодежи летом

Также среди востребованных вакансий — бармен в Одинцове и сотрудник летнего проката в Санкт-Петербурге с зарплатой до 80 тысяч рублей. Кроме того, работодатели ищут специалистов по обработке анкетных данных, операторов текстовой поддержки, консультантов чатов и фотографов с доходом от 50 до 74 тысяч рублей, передает РИА Новости.