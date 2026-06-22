Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина

Операция «Миньцзян» началась в мае после обнаружения 40 кг кокаина у лодочной пристани в Мидж-Пойнте. Полиция арестовала еще шесть человек в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе по делу о контрабанде, начатому после находки. На Соломоновых Островах задержан предполагаемый «материнский корабль», участвовавший в операции.