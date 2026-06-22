Льготные займы на 143 млн рублей получил нижегородский бизнес

В арсенале поддержки — несколько целевых программ. Так, по программе «Микрозайм» предприниматели могут рассчитывать на сумму до 5 миллионов рублей сроком до трёх лет; процентная ставка варьируется в диапазоне 8−16% годовых в зависимости от конкретных условий.