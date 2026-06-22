Льготные займы на 143 млн рублей получил нижегородский бизнес

За январь — май 2026 года бизнесмены Нижегородской области сумели привлечь 143 миллиона рублей в рамках льготного финансирования. Помощь получили субъекты малого и среднего предпринимательства из самых разных сфер. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, за этот период было оформлено 42 льготных займа. Данная работа идёт в русле национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Максим Черкасов, возглавляющий профильное министерство, подчеркнул значимость доступного заёмного капитала для развития регионального бизнеса. Льготные кредиты позволяют предприятиям воплощать в жизнь инвестиционные инициативы, модернизировать техническую базу и сохранять устойчивость, особенно на фоне дорогих банковских займов.
В арсенале поддержки — несколько целевых программ. Так, по программе «Микрозайм» предприниматели могут рассчитывать на сумму до 5 миллионов рублей сроком до трёх лет; процентная ставка варьируется в диапазоне 8−16% годовых в зависимости от конкретных условий.
Отдельно разработаны финансовые инструменты для покупки транспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости — по ним действуют специальные льготные условия.
Особый блок мер ориентирован на участников специальной военной операции и бизнесменов, поддерживающих военнослужащих. Им доступна программа «Поддержка СВОих»: до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев, ставка — от 5% годовых.
Право на получение льготных займов имеют зарегистрированные в Нижегородской области субъекты МСП, у которых нет долгов по обязательным платежам.
За подробной информацией о мерах поддержки предприниматели могут обратиться в центр «Мой бизнес»: там предоставляют консультации и помогают сориентироваться в инструментах государственной помощи.
Ранее оборот нижегородского общепита вырос до 62 млрд рублей.