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Ночь, когда всё изменилось: почему сотни челябинцев вышли к мемориалу с алыми гвоздиками

Сотни горящих огоньков озарили мемориал в самом центре Челябинска в канун Дня памяти и скорби. Южный Урал присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». Накануне трагической даты свыше 400 человек пришли к Вечному огню с зажжёнными свечами и алыми гвоздиками, чтобы отдать дань уважения героям, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

Масштабное шествие инициировал начальник регионального главка МВД Сергей Космачев. Идею поддержали руководители практически всех силовых структур, оборонного ведомства, духовенство, ветераны и юнармейцы. Под шагающий звук метронома челябинцы почтили память предков минутой молчания, после чего салютная группа произвела троекратный залп в небо.

О вкладе Южного Урала в общую Победу собравшимся напомнил вице-губернатор Алексей Фартыгин. Он подчеркнул, что каждый пятый танк на передовой был изготовлен на ЧТЗ, а за массовый героизм сразу четыре города региона — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс — носят почётное звание «Город трудовой доблести».

Вместе с руководителями ведомств цветы и свечи к мемориалу несли стройные ряды сотрудников полиции, Росгвардии, Следственного комитета, ФСБ и ГУФСИН. В памятном мероприятии также приняли участие спикер Заксобрания Олег Гербер и мэр Челябинска Алексей Лошкин. Особую атмосферу церемонии придали юные артисты, которые прямо у мемориала исполнили пронзительные патриотические песни.

К слову, челябинцев зовут провести вечер воскресенья, 22 июня, под открытым небом за просмотром хорошего и сильного кино. В День памяти и скорби на набережной реки Миасс устроят открытый показ двух знаковых отечественных картин.