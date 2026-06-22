Ночь, когда всё изменилось: почему сотни челябинцев вышли к мемориалу с алыми гвоздиками

О вкладе Южного Урала в общую Победу собравшимся напомнил вице-губернатор Алексей Фартыгин. Он подчеркнул, что каждый пятый танк на передовой был изготовлен на ЧТЗ, а за массовый героизм сразу четыре города региона — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс — носят почётное звание «Город трудовой доблести».