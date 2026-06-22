Квоты на вылов горбуши и кеты увеличили в Хабаровском крае

Комиссия по регулированию добычи рыбы увеличила разрешенные объемы вылова. Предприятию, работающему в Тугурском заливе, добавили 35 тонн корюшки. Для любительской рыбалки в районе села Иннокентьевка квоты выросли на 45 тонн — 10 тонн горбуши и 35 тонн летней кеты. Также введен временный запрет на лов в бассейне реки Гыджу и на озере Тихое, включая двухкилометровую зону вокруг водоема. Ограничение будет действовать до 10 октября — это позволит сохранить нерестовые запасы. Лососевая путина в Хабаровском крае стартовала 30 мая и продлится до 10 октября. В этом году планируют добыть 55 тысяч тонн красной рыбы. Промышленники, представители коренных малочисленных народов и любители уже приступили к лову.