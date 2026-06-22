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Мужчина заказал цветы в интернете и потерял 15 тысяч рублей

39-летний мужчина нашел в мессенджере предложение о продаже цветов и решил сделать заказ. После оформления заявки он перевел 15 тысяч рублей на указанный счет. Сразу после получения денег связь с продавцом прервалась, а букет так и не доставили. Возбуждено уголовное дело.

39-летний мужчина нашел в мессенджере предложение о продаже цветов и решил сделать заказ. После оформления заявки он перевел 15 тысяч рублей на указанный счет. Сразу после получения денег связь с продавцом прервалась, а букет так и не доставили. Возбуждено уголовное дело.