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Свет, огонь и экзотика: магические «Зоосумерки» прошли в Силинском парке

В зооцентре «Питон» в Силинском парке состоялись «Зоосумерки» с концертом нанайских, русских и корейских коллективов. После заката территорию украсила иллюминация, состоялись игры: классики, бои на светящихся мечах и фрисби. Прошло Тесла-шоу с электрическими опытами для детей и их родителей. Мероприятие завершилось световым и огненным шоу от гостей из Хабаровска.

В зооцентре «Питон» в Силинском парке состоялись «Зоосумерки» с концертом нанайских, русских и корейских коллективов. После заката территорию украсила иллюминация, состоялись игры: классики, бои на светящихся мечах и фрисби. Прошло Тесла-шоу с электрическими опытами для детей и их родителей. Мероприятие завершилось световым и огненным шоу от гостей из Хабаровска.