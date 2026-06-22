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Автомобиля лишился житель Хабаровского края, пойманный на пьяной езде

В августе 2025 года 54-летний мужчина попал в аварию в районе села Хехцир. Сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии и раньше уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил виновному 300 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортом, сроком на 2 года 6 месяцев. Автомобиль конфисковали, государственное.

В августе 2025 года 54-летний мужчина попал в аварию в районе села Хехцир. Сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии и раньше уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил виновному 300 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортом, сроком на 2 года 6 месяцев. Автомобиль конфисковали, государственное обвинение поддержали сотрудники прокуратуры Хабаровского района.