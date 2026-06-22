Вместо «условки» — в тюрьму: осужденных за 775 кг черной икры отправили в колонию в Хабаровске

В июне 2025 года мужчины приобрели 1 459 контейнеров икры осетровых видов — общий вес изъятого составил 775 кг. Продукцию транспортировали в специально оборудованное помещение для хранения. Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Изначально суд назначил по 5 лет каждому условно, но прокуратура добилась ужесточения наказания. Апелляция удовлетворена: теперь каждый проведет 3 года в колонии общего режима. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.