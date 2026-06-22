Более 5 600 бюджетных мест предлагают абитуриентам вузы Хабаровского края

В 2026 году абитуриентов Хабаровского края ждут 16 вузов и 30 техникумов и колледжей. В учреждениях среднего профессионального образования предусмотрено 8 752 бюджетных места, высшего — 5 695 мест. Набор абитуриентов в вузы стартовал 20 июня и продлится до 25 июля, в техникумы и колледжи — с 20 июня по 15 августа. «В крае объем бюджетных мест в вузах на 2026 год в целом сохранен на уровне, сопоставимом с прошлым годом. Больше всего бюджетных мест выделено инженерно-техническому блоку, а также педагогическим направлениям подготовки, что отвечает долгосрочным кадровым потребностям региона», — рассказали в министерстве образования и науки края. Одним из самых популярных направлений среди поступающих в вузы стало педагогическое — в этом году на него предусмотрено 1 490 мест, что на 100 больше, чем в 2025 году. В колледжах и техникумах самое большое количество бюджетных мест выделено на направлениях транспорта, машиностроения, строительства, здравоохранения и ИТ.