Пересдать ЕГЭ смогут выпускники Хабаровского края с 22 июня

С 22 по 25 июня проходят резервные дни основного периода ЕГЭ. Экзамены могут сдать выпускники прошлых лет, обучающиеся в профильных образовательных организациях, выпускники школ, не набравшие минимальное количество баллов по одному из обязательных предметов, и те, кто не явился на экзамены или не закончил их по уважительным причинам в основные сроки. Результаты резервных экзаменов будут известны не позднее 6 июля. По желанию школьники смогут пересдать один экзамен в дополнительные дни 8 или 9 июля.