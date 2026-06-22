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Пересдать ЕГЭ смогут выпускники Хабаровского края с 22 июня

С 22 по 25 июня проходят резервные дни основного периода ЕГЭ. Экзамены могут сдать выпускники прошлых лет, обучающиеся в профильных образовательных организациях, выпускники школ, не набравшие минимальное количество баллов по одному из обязательных предметов, и те, кто не явился на экзамены или не закончил их по уважительным причинам в основные сроки. Результаты резервных экзаменов будут.

С 22 по 25 июня проходят резервные дни основного периода ЕГЭ. Экзамены могут сдать выпускники прошлых лет, обучающиеся в профильных образовательных организациях, выпускники школ, не набравшие минимальное количество баллов по одному из обязательных предметов, и те, кто не явился на экзамены или не закончил их по уважительным причинам в основные сроки. Результаты резервных экзаменов будут известны не позднее 6 июля. По желанию школьники смогут пересдать один экзамен в дополнительные дни 8 или 9 июля.