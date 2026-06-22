Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина получил кондиционер за убитую тигром корову в Приморье

Житель Партизанского района, корову которого задрал тигр, попросил купить ему кондиционер. Обычно потери за нападение тигров на домашних питомцев компенсируются только животными или кормами для них, но сотрудники центра «Амурский тигр» пошли мужчине навстречу. Цель программы — предотвратить месть хищнику и помочь людям восстановить потери без конфликта с природой. Сам мужчина поблагодарил центр за помощь.

Житель Партизанского района, корову которого задрал тигр, попросил купить ему кондиционер. Обычно потери за нападение тигров на домашних питомцев компенсируются только животными или кормами для них, но сотрудники центра «Амурский тигр» пошли мужчине навстречу. Цель программы — предотвратить месть хищнику и помочь людям восстановить потери без конфликта с природой. Сам мужчина поблагодарил центр за помощь и отметил, что зла на хищника не держит.