Мужчина получил кондиционер за убитую тигром корову в Приморье

Житель Партизанского района, корову которого задрал тигр, попросил купить ему кондиционер. Обычно потери за нападение тигров на домашних питомцев компенсируются только животными или кормами для них, но сотрудники центра «Амурский тигр» пошли мужчине навстречу. Цель программы — предотвратить месть хищнику и помочь людям восстановить потери без конфликта с природой. Сам мужчина поблагодарил центр за помощь и отметил, что зла на хищника не держит.