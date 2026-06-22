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Фестиваль «Господин Вареник» с размахом прошел в Хабаровском крае

В районе имени Лазо состоялся традиционный кулинарный фестиваль. Участие приняли более 20 команд из разных населенных пунктов. На центральной площади села Святогорье они готовили вареники с классическими и авторскими начинками — творогом, картофелем, капустой, ягодами, мясом и грибами. Победителем в конкурсе «Народное дело — вареники лепить» признана команда «Георгиевские Хуторянки» из села Георгиевка. В конкурсе.

В районе имени Лазо состоялся традиционный кулинарный фестиваль. Участие приняли более 20 команд из разных населенных пунктов. На центральной площади села Святогорье они готовили вареники с классическими и авторскими начинками — творогом, картофелем, капустой, ягодами, мясом и грибами. Победителем в конкурсе «Народное дело — вареники лепить» признана команда «Георгиевские Хуторянки» из села Георгиевка. В конкурсе на самый большой вес налепленных вареников первое место заняла команда Святогорья, изготовив более 40 килограммов продукта. Команда из поселка Хор отличилась аккуратностью и разнообразием начинок. «Это праздник дружбы и единства традиций, которые делают фестиваль особенным», — отметили в администрации района. Для гостей организовали мастер-классы по лепке, дегустацию и выставку народных промыслов. Выступили творческие коллективы района.