Новая площадка для сдачи норм ГТО появилась в селе имени Полины Осипенко

Площадка находится на территории местной школы. Появился этот объекта благодаря государственной программе «Спорт России». На площадке находятся турники, брусья, лавки для пресса, перекладины, тренажеры и скамейки для наклонов. Во время церемонии открытия прошли мероприятия всероссийского марафона «Земля спорта», которые завершились зрелищными соревнованиями по футболу и традиционной национальной игрой коренных народов «Боякан». Всего в этом году в Хабаровском крае планируется обустроить 25 уличных спортивных площадок, среди которых будут восемь малых площадок ГТО, четыре «умные» спортивные площадки, а также 13 площадок, которые установят при поддержке двух крупных российских банков. Также в разных уголках региона будут строиться физкультурно-оздоровительные комплексы в рамках отдельной программы, запущенной по указанию Дмитрия Демешина.