«Бесхозный» гараж решил присвоить житель Амурска

49-летний житель Амурского района обратился в полицию с заявлением о краже гаража. Мужчина рассказал, что хранил в нем личные вещи, в том числе детали от мотоцикла и мебель. Ущерб составил около 120 тысяч рублей. Подозреваемого задержали — им оказался ранее не судимый 44-летний житель Амурска. Мужчина решил, что гараж заброшен, поэтому нанял эвакуатор и перевез гараж на свой участок, после чего вскрыл замок электродрелью и заменил его. Продать вещи, найденные в гараже мужчина не успел. Найденное имущество изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело, со злоумышленника взяли подписку о невыезде.