Хабаровские команды взяли золото на «Школе безопасности» в Бурятии

В Республике Бурятия завершились XXI межрегиональные соревнования «Школа безопасности-2026». За звание сильнейших боролись 17 команд из регионов Дальнего Востока — от Чукотки до Приморья. Хабаровский край представляли две сборные: «90 калибр» из Ванинского округа — старшая возрастная группа и «Вымпел» из Хабаровска — младшая. В течение недели юные спасатели соревновались в десяти дисциплинах: пожарная эстафета, силовые упражнения, поисково-спасательные работы на воде и при техногенных ЧС, маршрут выживания и полоса препятствий. Также оценивали творческие задания и организацию полевого быта. Обе команды завоевали более 12 призовых мест в отдельных видах программы. Итог — полный триумф: в старшей группе победил «90 калибр», в младшей — «Вымпел». Впереди у детей — всероссийский этап, который пройдет с 1 по 10 августа в Ханты-Мансийском автономном округе.