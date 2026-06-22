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Гулявших по лесу павлинов заметили в Приморье

Жительница Находки случайно встретила в лесу двух павлинов. Один «позировал» на земле, а второй взобрался на дерево. «Новости, которые не покажут по телевизору», — сказала автор видео. Предполагается, что павлины могли откуда-то сбежать, но откуда — пока неизвестно. Источник телеграм-канал Анонимный канал Шариповой.

Жительница Находки случайно встретила в лесу двух павлинов. Один «позировал» на земле, а второй взобрался на дерево. «Новости, которые не покажут по телевизору», — сказала автор видео. Предполагается, что павлины могли откуда-то сбежать, но откуда — пока неизвестно. Источник телеграм-канал Анонимный канал Шариповой gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/павлин.mp4