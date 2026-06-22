Ремонта дороги уже несколько лет ждут жильцы дома на Полярной улице

В редакцию портала «Губерния» обратилась хабаровчанка Евгения, которая рассказала, что дорога возле ее дома на улице Полярной находится в ужасном состоянии. Дождь размывает ее, и жильцам близлежащих домов приходится идти в обход либо по жидкой грязи. В 2023 году было написано коллективное заявление с просьбой о ремонте дороги, но ничего не изменилось. «Моему ребенку приходится добираться до школы в обход, людям, которые идут на остановку — тоже, это очень долго. По этой дороге можно пройти только зимой, когда накатано. Необязательно класть там асфальт, главное — сделать ее ровной, чем-то засыпать», — рассказала Евгения. В комитете по управлению Краснофлотским районом дали весьма туманный комментарий — отремонтируют ли дорогу, там сказать не смогли. «Заявление могло быть направлено в комитет как коллективное обращение, было зарегистрировано, и возможно, мы направляли его в управление дорог для выполнения», — объяснили представители администрации. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/16983839541976.mp4