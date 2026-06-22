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В Волгоградскую область возвращается 30-градусная жара

Дождем с грозами начнет Волгоградская область новую рабочую неделю. Однако уже в ближайшие.

Дождем с грозами начнет Волгоградская область новую рабочую неделю. Однако уже в ближайшие дни на смену прохладной погоде придет 30-градусная жара.

Ливни с грозами ожидали в регионе сегодняшней ночью. Днем от мощных осадков останутся лишь кратковременные дожди. При грозах порывы ветра достигнут 15−20 м/с.

— В понедельник, 22 июня, воздух в Волгограде прогреется от +23 до +25 градусов, — сообщают волгоградские синоптики. — В самых южных районах Волгоградской области столбики термометров дотянутся максимум до +28.

Уже завтра в регионе ждут полноценную «оттепель». Несмотря на то, что в Волгограде не исключают дождя, температура воздуха поднимется до +30. Вкус настоящего лета горожане смогут ощутить и в следующие дни последней недели июня.

Фото из архива V102.ru.