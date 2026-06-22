Одна на всех. 22 июня: как единство народов СССР помогло разгромить фашизм

Каждый год 22 июня мы вспоминаем о начале Великой Отечественной войны, о том, сколько жизней она унесла и какой ценой нашему народу досталась Великая Победа. При этом историки сходятся в том, что залогом этой победы стало единение народов СССР, которые встали против врага одним общенациональным фронтом.
О важных исторических вехах героического пути редакции «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" рассказал доктор философских наук, профессор Волгоградского государственного аграрного университета Ричард Данакари.
Битва — на всех фронтах.
— Трагедия Великой Отечественной войны — это и личная трагедия моей семьи, — говорит Ричард Данакари. — Она жестоким катком прошлась по самым разным народам, включая моих земляков удинов. Больше 700 представителей этой этнической группы оказались на фронтах войны, среди них были мои деды по отцовской и материнской линии. В моём роду, нашей семье, около 10 человек — и мужчины, и женщины, сражались за Победу: семьи Данакари, Закиевых, Дабаковых. Часть из них пропала без вести, их судьба неизвестна до сих пор, другие вернулись с фронта контуженные, с ранами и шрамами…
Важно отметить, что на фронтах сражались представители всех национальностей, даже малых народов, многие уходили добровольцами.
Что касается тыла, то здесь самоотверженно трудились жители СССР также самых разных национальностей. Такое единение позволило перевести экономику страны на военные рельсы, что сыграло ключевую роль в достижении Победы.
— Говоря о Великой Отечественной, мы чаще всего имеем в виду реальные сражения, но ведь не менее яростная борьба шла и на идеологическом фронте…
— Безусловно, и в этом смысле особенно важно то, что несмотря на разнообразие культур, языков и традиций, народы СССР объединились перед лицом смертельной угрозы. В ту пору действовали жестокие законы военного времени, но и в таких условиях люди проявляли любовь и преданность своей стране, сплочённость и стойкость.
При этом советская сторона противопоставляла идеологии нацизма идеи свободы и независимости, подлинного патриотизма, солидарности и дружбы народов, социального равенства и социальной справедливости, настоящего гуманизма.
Всем известно, что немецкая пропаганда называла СССР «колоссом на глиняных ногах», делала всё, чтобы разжечь национальную рознь между нашими народами и использовать в своих интересах национальный сепаратизм.
При этом в планы фашистов входило уничтожение всех славян. Кроме того, целенаправленно истреблялись уроженцы Украины и Прибалтики. Жаль, что у многих представителей этих стран оказалась такая короткая память…
Говоря о значении Победы, надо понимать: это не только ликвидация нацизма, но и сохранение советской и российской цивилизации. Победил не просто советский народ, а уникальная советская цивилизация, «русский мир», многонациональная страна с тысячелетней историей.
С идеологической точки зрения залог Победы был в том, что свобода для нашей общей Родины ставилась превыше любых этнических, региональных и личных интересов. Иначе как объяснить, что, рискуя собственными детьми, русские спасали детей еврейских, раненых солдат и партизан разных национальностей. Как постичь то, что, отрезая кусок хлеба от пайки малышей, жители Кавказа и Средней Азии спасали от голодной смерти эвакуированных женщин и детей из других республик страны. Дружба народов выступила в тот момент как великая национальная идея и нравственная категория.
Латышская, грузинская, армянская и другие.
— В тяжёлую пору начала войны, осенью 1941 г., а затем и весь 1942 и 1943 гг., когда украинские и белорусские земли были оккупированы, пришлось в большой мере привлекать представителей народов СССР, проживающих в Закавказье, Средней Азии, на Урале, Сибири и Дальнем Востоке, — продолжает Ричард Данакари. — С ноября 1941 г. начали создавать национальные воинские формирования. Первой была создана 201-я Латышская стрелковая дивизия, где латыши составляли 51%, русские — 26%, евреи — 17%, поляки — 3%, прочие национальности — 6%. В ноябре и декабре 1941 г. были созданы ещё две дивизии из жителей Литвы и Эстонии. В эти годы было сформировано 20 кавалерийских дивизий и 15 стрелковых бригад из представителей народов республик Средней Азии, а также жителей Башкирии, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
В начале 1942 г. национальные соединения появились в Закавказском военном округе — 392-я и 406-я грузинские, 408-я и 409-я армянские, 402-я и 223-я азербайджанские стрелковые дивизии. Одновременно переформировывались три дивизии Крымского фронта, прибывшие незадолго до этого из Закавказья. В их числе: 224-я грузинская, 388-я армянская, 396-я азербайджанская дивизии.
Также по национальному признаку укомплектовывались 414-я и 418-я грузинские, 89-я и 419-я армянские, 416-я азербайджанская дивизии. Последняя стала известной в результате освобождения Таганрога, а также находящихся около него известных Самбекских высот. В 416-й азербайджанской стрелковой дивизии сражались и мои земляки — удины.
Через некоторое время начали формировать национальные соединения в Казахстане и республиках Средней Азии. Это были 101-я, 106-я, 108-я кавалеристские дивизии, 91-я отдельная стрелковая бригада. Весной 1942 г. из национальных кавалерийских дивизий в действующую армию прибыли 110-я Калмыцкая, 112-я Башкирская и 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийские дивизии и 255-й Чечено-Ингушский кавалерийский полк, сформированный на базе 114-й кавдивизии. В конце февраля 1943 г. начала свой боевой путь 97-я Туркменская кавалерийская дивизия.
Осенью 1942 года, в один из самых тяжёлых периодов войны, в действующую армию прибыли 87-я Туркменская, 90-я и 94-я Узбекские, 100-я и 101-я Казахские отдельные стрелковые бригады. В каждую из них входили четыре отдельных стрелковых батальона, батальон связи, батальон 82-миллиметровых пушек и дивизион 120-миллиметровых минометов, дивизион противотанковых пушек, рота разведки, сапёрная рота, рота автоматчиков, санитарная рота, рота автомобильного подвоза.
— Как участвовали в войне малые народы?
— Если говорить о малых народах Севера, Сибири и Дальнего Востока, то их представителей из-за малочисленности не призывали на фронт, не создавали национальных формирований. Якутов, ненцев или эвенков часто определяли в общевойсковые соединения, но они фактически находились на особом счету как отдельные боевые единицы.
При этом из числа малочисленных народов уже в первые дни войны вышли сотни добровольцев. Так, в течение 1942 г. на фронт ушли более 200 нанайцев, 30 орочей, около 80 эвенков. В общей сложности более 3000 аборигенов Сибири и Севера воевали в действующей армии, но отдельно, по родовому принципу.
И ещё такой факт: в 1941 г. население Тувы составляло около 80 тыс. человек, страна не входила в состав СССР. Несмотря на бедность, Тыва отправила на действующий фронт более 40 тыс. лошадей и около 1 млн голов скота.
Русские как ядро.
— Если говорить в целом, сколько национальных формирований сражалось на фронтах Великой Отечественной?
— К концу 1941 г. было сформировано более 400 новых дивизий из воинов всех наций и народностей СССР. Каждое соединение Красной армии в годы войны представляло поистине боевую интернациональную семью, при этом воины русской национальности составляли основное ядро Советских Вооруженных Сил.
Боевая дружба бойцов всех народов СССР сыграла важнейшую роль в разгроме нацизма. Со всей силой она проявилась в героической обороне Брестской крепости, Минска, Киева, Тулы, Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Новороссийска, Керчи.
Вспомним ноябрь-декабрь 1941 г., битву под Москвой, когда решалась судьба СССР. Здесь сражались многие национальные соединения, сформированные в начале войны в братских республиках — стрелковые дивизии из Казахстана, Киргизии и Латвии, кавалерийские из Узбекистана и другие соединения.
Под Москвой Красная армия окончательно сокрушила немецкую стратегию «блицкрига», развеяла миф о «непобедимости» войск Германии. Начался коренной поворот в ходе Второй мировой войны.
При этом давайте вспомним подвиг 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова. Во всём мире известен героизм 28 наших героев-панфиловцев, погибших, но не пропустивших врага на Москву. Среди них был казахский герой Момыш-улы, который после гибели Панфилова возглавил дивизию.
— Мы видим, как каждый год на Мамаевом кургане возникают новые мемориалы в память о воинах разных национальностей, погибших здесь…
— Безусловно, Сталинградская битва стала свидетельством мужества и боевой сплочённости воинов всех народов СССР. Вот, например, каким был национальный состав 62-й армии генерала В. И. Чуйков, которая сыграла исключительно важную роль в обороне Сталинграда: большинство составляли русские, украинцы и белорусы, сражались ещё 3820 казахов, 1866 татар, 675 узбеков, 520 армян, 419 грузин, 216 азербайджанцев, 120 башкир и воинов других национальностей.
Или ещё такие показательные цифры: в конце сентября 1942 г. в составе Донского фронта, его стрелковых дивизий было: русских — 216 412, украинцев — 33 554, татар — 13 182, казахов — 12 936, узбеков — 7065, белорусов — 4822, чувашей — 3777, евреев — 3468, башкир — 3070, мордвинов — 2609, бурят — 1944, марийцев — 1431, азербайджанцев — 1361, грузин — 1144, армян — 1086, удмуртов — 860, таджиков — 585, осетин — 398, коми — 379, кабардино-балкарцев — 270, молдаван — 244, киргизов — 220, карелов — 69 человек.
Хочу упомянуть ещё и битву за Кавказ, которая имела особое значение. Враг рассчитывал на непрочность содружества народов Кавказа, самого многонационального из всех районов СССР. Однако народы Северного Кавказа и Закавказья также продемонстрировали единство и преданность Родине. Массовый героизм проявили воины 392-й грузинской, 89-й армянской, 402-й азербайджанской дивизий и других национальных соединений Красной армии. На защиту Кавказа поднялись народы России, Украины, Белоруссии, Средней Азии, всей страны.
Мужество и стойкость лежали в основе победы советских воинов и в битве на Курской дуге. В ней тоже принимали участие представители многих национальностей. Так, только в семи стрелковых дивизиях (75-я гвардейская, 8-я, 15-я, 74-я, 81-я, 148-я и 307-я) 13-й армии, сдерживавших удар противника с севера, на 1 июля 1943 г. насчитывалось около 36 тыс. русских, 5140 украинцев, 2280 узбеков, 2275 казахов, 1276 татар, 1108 туркмен, 775 белорусов, 750 евреев, 685 киргизов, 397 мордвин, 370 таджиков, 370 чувашей, 338 азербайджанцев, 285 башкир, 238 грузин, 208 армян; в неё также входили марийцы, удмурты, буряты, осетины, карелы, молдаване.
После победы свыше 180 человек были удостоены звания «Герой Советского Союза», в том числе русский А. М. Ломакин, украинец И. Н. Кожедуб, белорус А. К. Горовец, узбек А. Шакуров, таджик И. Хамзалиев, литовец В. Яценявичюс, удмурт В. Сидоров и многие другие.
«Истребляйте врага без пощады и страха».
— Как строилась идеологическая работа в межнациональной сфере внутри страны в те годы?
— Работа шла большая. Так, во время войны на фронтах, флотах, в военных округах выходило 110 газет на разных языках народов СССР.
В сентябре 1942 г. Главное политическое управление Красной армии издало директиву относительно совершенствования воспитательной работы с бойцами и командирами нерусской национальности. В этом плане большую роль сыграли опубликованные в печати письма от имени народов союзных республик воинам-землякам. В них выражались любовь к Родине, несокрушимое единство фронта и тыла, дружба народов СССР.
В частности, в октябре 1942 года в газете «Правда» появилось письмо-наказ народа Узбекистана к воинам-землякам. В январе 1943 г. появились обращения из Киргизии, затем — Казахстана и Армении, Таджикистана и Татарии, Азербайджана и Туркмении, Дагестана и Бурят-Монголии, Чувашии и Марийской автономной республики, Башкирии.
«…В дом твоего старшего брата — русского, в дом твоих братьев — белоруса и украинца ворвался германский басмач, — писали труженики Узбекистана своим землякам. — Он несёт коричневую чуму, виселицу и кнут, голод и смерть. Но дом русского — тоже твой дом, дом украинца и белоруса — также и твой дом».
«Всадники — киргизы! — говорилось в письме из Киргизии сыновьям-фронтовикам. — Пехотинцы — киргизы! Артиллеристы — киргизы! Помните, что вы обороняете весь Советский Союз, выполняете историческое дело освобождения мира от коричневой коросты. Истребляйте врага без пощады и без страха, пусть голос братьев, взывающих о помощи, затмит в вашем внимании рёв немецких пушек и визг авиабомб. Детище Октября, Киргизия, приказывает тебе, потомок Сейтека (герой киргизского эпоса — Авт.): мсти за украинца и литовца, за латыша и эстонца, за белоруса и молдаванина, за разграбленный дом твоей общей Родины».
Большинство писем открыто обсуждались на собраниях и митингах в частях и соединениях. Они реально помогали в воспитательной работе, способствовали укреплению боевого братства воинов всех национальностей.
И самые горькие потери — людские — у нас тоже были общие. Погибло больше 5% от всего населения. Самые большие потери понёс русский народ — на 40% больше от среднего значения для всех остальных народов. Вклад других народов также очень значителен: каждый третий погибший советский солдат являлся представителем другой, нерусской национальности.
— Мы знаем, что в годы войны многие военные производства были эвакуированы на территорию союзных республик, что также помогло одержать Победу…
— Это очень значимый момент. За считанные месяцы возобновляли работу заводы и фабрики, эвакуированные за Урал и Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Трудились на них по большей части женщины и подростки. Тыл не только ковал победу ценой невероятного труда, к тому же люди сдавали свои сбережения, драгоценности, семейные реликвии.
Одержав военную победу, народы Советского Союза принялись за восстановление городов и сёл, разрушенного народного хозяйства. И снова дружба народов сыграла главную роль в деле возрождения страны. Для всех граждан СССР, всех трудящихся решение задач по восстановлению экономики, разрушенного хозяйства, возрождение городов и сёл стало делом чести.
Полезно знать.
В 2025 г. в честь 80-летия Победы вышла книга «Народы Советского Союза и Великая Победа 1941−1945» (16+).
Она была подготовлена к печати ведущими специалистами национальных академий наук из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В книге на основе исторических документов, фактов показано значение вклада народов СССР в победу над фашизмом.
Важно.
Звание Героя Советского Союза за годы Великой Отечественной войны получили 11 603 человека. Из них 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 8 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители других национальностей.
Так, Героями Советского Союза стали азербайджанец генерал Ази Асланов, испанец лейтенант Рубен Ибаррури, немец разведчик Рихард Зорге, казах полковник, панфиловец Момыш-улы, татарин поэт Муса Джалиль и другие.
Среди награждённых орденами и медалями были воины 193 национальностей.