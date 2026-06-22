22 июня: как единство народов СССР помогло разгромить фашизм

— В тяжёлую пору начала войны, осенью 1941 г., а затем и весь 1942 и 1943 гг., когда украинские и белорусские земли были оккупированы, пришлось в большой мере привлекать представителей народов СССР, проживающих в Закавказье, Средней Азии, на Урале, Сибири и Дальнем Востоке, — продолжает Ричард Данакари. — С ноября 1941 г. начали создавать национальные воинские формирования. Первой была создана 201-я Латышская стрелковая дивизия, где латыши составляли 51%, русские — 26%, евреи — 17%, поляки — 3%, прочие национальности — 6%. В ноябре и декабре 1941 г. были созданы ещё две дивизии из жителей Литвы и Эстонии. В эти годы было сформировано 20 кавалерийских дивизий и 15 стрелковых бригад из представителей народов республик Средней Азии, а также жителей Башкирии, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии.