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Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге по доходам населения в России

В 2025 году 5,2% граждан жили за чертой бедности.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородской области досталась 14 строчка в рейтинге субъектов России по доходам населения. Результаты исследования представили эксперты РИА Новости.

Согласно данным, показатель отношения медианных доходов и услуг в регионе составляет 2,26. В прошлом году в Нижегородской области насчитывалось 5,2% граждан, живущих за чертой бедности, что на 0,4% ниже уровня 2024-го.

Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО, третье — Чукотский. На последнем месте аналитики разместили Ингушетию.

Ранее мы писали, что 23% нижегородских компаний стараются удержать сотрудников-пенсионеров.