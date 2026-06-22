Нижегородская область заняла 14 место в рейтинге по доходам населения в России

Нижегородской области досталась 14 строчка в рейтинге субъектов России по доходам населения. Результаты исследования представили эксперты РИА Новости.
Согласно данным, показатель отношения медианных доходов и услуг в регионе составляет 2,26. В прошлом году в Нижегородской области насчитывалось 5,2% граждан, живущих за чертой бедности, что на 0,4% ниже уровня 2024-го.
Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО, третье — Чукотский. На последнем месте аналитики разместили Ингушетию.
Ранее мы писали, что 23% нижегородских компаний стараются удержать сотрудников-пенсионеров.