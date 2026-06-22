В Уфе в Кузнецовском затоне на сутки отключили воду

В микрорайоне Кузнецовский затон сегодня нет ни горячей, ни холодной воды. Как пояснили в «Уфаводоканале», это плановое мероприятие: магистральный водопровод по ул. Пугачёва — Бельской отключён по заявке управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) администрации города. Отключение заявлено с 10 часов 22 июня до 9 часов 23 июня и затронуло 75 МКД, 633 частных дома, 2 детсада, 2 котельные и другие объекты.