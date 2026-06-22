На Крымском мосту перекрыто движение

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта, сообщили в его пресс-службе. Ограничения вводят второй раз с начала дня.
Этой ночью движение на мосту также закрывали в 6:28 мск, ограничения продлились час. С чем они связаны, не уточняется. На подъезде к мосту с утра пробок не было.
Минобороны РФ сообщало, что над Крымом сбили БПЛА, их число неизвестно. В общей сложности за ночь был уничтожен 301 беспилотник над 14 российскими регионами.
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