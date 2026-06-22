Mash: Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за пять миллионов евро

Российский певец Валерий Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за пять миллионов евро. Вместе с жилищем продается и стол Наполеона Бонапарта, который артист купил на аукционе. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
Уточняется, что речь идет об апартаментах площадью 232 квадратных метра на Сретенском бульваре. Сюткин здесь практически не бывает, поскольку много путешествует и тяготеет к загородной жизни.
Квартиру не могут продать уже год. Продажу стола Наполеона будут обговаривать отдельно — предполагается, что новый владелец заплатит за него дополнительную цену.
— Внутри — три спальни, камин, балкон, авторский ремонт, антиквариат, винтажная мебель и коллекция вещей, которую хозяин годами собирал во Франции, — говорится в публикации.
В феврале появилась информация, что Валерий Сюткин не намерен отказываться от «блатных» автомобильных номеров серии АМР, который стоят на его Mercedes-Benz S450. Эта престижная серия впервые появилась не на люксовом автомобиле, а на служебной «Волге» Центральной автобазы Министерства внутренних дел. Какие еще знаки считаются «блатными» и действительно ли их могут изъять и запретить, выясняла «Вечерняя Москва».