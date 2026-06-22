Mash: Сюткин выставил на продажу квартиру в центре Москвы за пять миллионов евро

В феврале появилась информация, что Валерий Сюткин не намерен отказываться от «блатных» автомобильных номеров серии АМР, который стоят на его Mercedes-Benz S450. Эта престижная серия впервые появилась не на люксовом автомобиле, а на служебной «Волге» Центральной автобазы Министерства внутренних дел. Какие еще знаки считаются «блатными» и действительно ли их могут изъять и запретить, выясняла «Вечерняя Москва».