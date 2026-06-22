Рассекречено еще одно дело о нацистах Второй мировой войны

По протоколу допроса 1944 года, Звигунов перевозил трёх офицеров «СД». Они находились в грузовиках с арестованными советскими гражданами, которых расстреляли и сбросили в шахту 4/4-бис. Звигунов забирал одежду убитых не менее пяти раз.