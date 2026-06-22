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В Ростовской области за сутки произошло 14 пожаров и ЧП на воде

В Ростовской области за прошедшие сутки зафиксировали 14 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области за прошедшие сутки зафиксировали 14 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Специалисты пожарно-спасательного подразделения ликвидировали 14 техногенных пожаров и последствия шести дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на водном объекте зарегистрировали одно происшествие, в котором погиб человек.

Всего к ликвидации чрезвычайных ситуаций привлекались 240 сотрудников ведомства и 60 единиц техники.

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