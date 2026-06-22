В Омской области в июне подорожали овощи для борща

В Омской области в июне подорожали основные овощи, которые используют для приготовления борща. Данные об изменении средних розничных цен опубликовал сервис Минфина России «Ай Мониторинг».
Сильнее всего выросла стоимость репчатого лука — на 21,1%, или на восемь рублей 89 копеек за килограмм. Картофель подорожал на 19,1% — прибавка составила восемь рублей 36 копеек за килограмм.
Цена белокочанной капусты увеличилась на 4,8%, или на один рубль 95 копеек. Морковь стала дороже на 3,5%, что соответствует росту на один рубль 83 копейки за килограмм.
Из видов мяса, которые могут использоваться для приготовления борща, изменилась только стоимость баранины. За месяц она выросла на 3,4%, или на 24 рубля шесть копеек за килограмм. Цены на свинину и говядину остались на прежнем уровне.
Одновременно в регионе подешевели некоторые другие продукты. Стоимость варёной колбасы снизилась на 5,1%, куриных яиц — на 5,9%, маргарина — на 1,5%.