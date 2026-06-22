У 11 тысяч жителей Красноярского края нашли болезни щитовидной железы

В 2025 году заболевания щитовидной железы зарегистрировали у 11 147 жителей Красноярского края, среди них 1914 — это дети и подростки. В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что у несовершеннолетних чаще всего выявляют эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью — 44% от общего числа.
За последние пять лет уровень впервые выявленного заболевания снизился среди жителей Ачинска, Канска, Лесосибирска, Шарыпова и других городов. Однако в Красноярске, Дивногорске, Минусинске, Назарове, Норильске наблюдается рост проблем с щитовидной железой.
Специалисты рекомендуют отказаться от курения, проходить регулярные профилактические осмотры у эндокринолога и употреблять богатые йодом продукты (морскую капусту, морепродукты и йодированную соль).