В Красноярске на Авиаторов легковушка после столкновения с кроссовером перелетела через ограждение (видео)

В Красноярске на улице Авиаторов произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan Qashqai ехал по улице Авиаторов и перестраивался в левую полосу, чтобы повернуть в сторону шлюза. При этом он не уступил дорогу Toyota Caldina.
После столкновения Toyota вылетела на газон, повредила дерево и забор. Медицинская помощь потребовалась водителю Toyota и его пассажирке. Их доставили в больницу.
В Госавтоинспекции уточнили, что оба водителя были трезвы. Обстоятельства аварии устанавливаются.