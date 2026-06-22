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В Красноярске на Авиаторов легковушка после столкновения с кроссовером перелетела через ограждение (видео)

В Красноярске на улице Авиаторов произошло ДТП с двумя пострадавшими.

В Красноярске на улице Авиаторов произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 34-летний водитель Nissan Qashqai ехал по улице Авиаторов и перестраивался в левую полосу, чтобы повернуть в сторону шлюза. При этом он не уступил дорогу Toyota Caldina.

После столкновения Toyota вылетела на газон, повредила дерево и забор. Медицинская помощь потребовалась водителю Toyota и его пассажирке. Их доставили в больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что оба водителя были трезвы. Обстоятельства аварии устанавливаются.