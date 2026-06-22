В регионах Дальнего Востока прошли мероприятия к Дню памяти и скорби

В регионах Дальнего Востока прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
Забайкальцы зажгли свечи и выложили «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня. На Мемориале боевой и трудовой славы в Чите участники акций выложили из зажженных свечей портрет стрелка-радиста пикирующего бомбардировщика Пе-2 Марии Гетало и «Поезд Победы».
«Важно, что в акциях принимают участие и дети и взрослые. Эти ребята не допустят, чтобы память о войне ушла в небытие», — отметила министр образования Забайкалья Марина Секержитская.
В ЕАО в сквере Победы города Биробиджана из шести тысяч свечей собрали инсталляцию «Матерям Победителей». Участие приняла и губернатор ЕАО Мария Костюк. Завершилась акция минутой молчания.
Также в четыре утра первыми в стране начали акцию жители Камчатки. Из свечей и лампад они составили картину в рамках акции «Огненные картины войны» — она посвящена трагическим событиям начала Великой Отечественной войны.
В Хабаровске волонтеры и активисты собрали из десяти тысяч свечей символ эскадрильи «Дальневосточный чекист» — самолет ИЛ-4.
Памятные мероприятия и возложения цветов к Вечному огню прошли во всех регионах Дальнего Востока.
«На фронт из нашей республики ушли более 120 тысяч человек. Каждый третий из них не вернулся домой, навеки оставшись на полях сражений. Мы с гордостью называем имена наших прославленных земляков — Героев Советского Союза, чьи подвиги стали символом несгибаемого духа», — сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.