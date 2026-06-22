В регионах Дальнего Востока прошли мероприятия к Дню памяти и скорби

«На фронт из нашей республики ушли более 120 тысяч человек. Каждый третий из них не вернулся домой, навеки оставшись на полях сражений. Мы с гордостью называем имена наших прославленных земляков — Героев Советского Союза, чьи подвиги стали символом несгибаемого духа», — сказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.