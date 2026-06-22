Когда выйдет продолжение фильма «Твое сердце будет разбито?»

Действие сиквела развернется спустя три года после событий финала первого фильма. Зрителей ждут кардинальные перемены в главной героине Полине Тумановой: из тихой и скромной девушки она превратится в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь. Пытаясь справиться с предполагаемой гибелью Барса, она увлекается мотогонками. При этом девушке всё время кажется, будто парень где-то рядом. Всё меняется, когда Полина узнает, что Барс на самом деле жив, а его «смерть» была инсценировкой из-за серьезных угроз.