Когда выйдет продолжение фильма «Твое сердце будет разбито?»

Дистрибьютор кинокартины анонсировал съемки второй части.
Продолжение подростковой мелодрамы «Твоё сердце будет разбито», снятой по одноимённой книге российской писательницы Анны Джейн, выйдет в прокат 14 октября 2027 года. Об этом сообщили в компании «Атмосфера кино», являющейся дистрибьютором картины.
Съемки фильма должны начаться весной 2027 года. Вторая часть получит название «По осколкам твоего сердца». Напомним, первая часть «Твое сердце будет разбито» стала одним из лидеров проката 2026 года, собрав более 930 млн рублей.
Действие сиквела развернется спустя три года после событий финала первого фильма. Зрителей ждут кардинальные перемены в главной героине Полине Тумановой: из тихой и скромной девушки она превратится в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь. Пытаясь справиться с предполагаемой гибелью Барса, она увлекается мотогонками. При этом девушке всё время кажется, будто парень где-то рядом. Всё меняется, когда Полина узнает, что Барс на самом деле жив, а его «смерть» была инсценировкой из-за серьезных угроз.
К своим ролям вернутся ключевые актёры франшизы: Вероника Журавлева (Полина Туманова), Даниэль Вегас (Барс), Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер и Александра Тихонова.
Напомним, ранее мы рассказывали, как фанаты отреагировали на первую экранизацию книги Анны Джейн и за что раскритиковали кинокартину. Также у нас есть подробности биографии известной писательницы: воспоминания ее учительницы, помощь от Димы Билана, настоящее имя и причина смерти.