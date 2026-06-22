Экс-главу сельсовета в Красноярском крае осудят за хищение 215 тысяч

С мая по сентябрь 2024 года и в январе 2025-го на имя девушки начисляли выплаты, хотя она к работе не привлекалась. Мать объяснила ей, что деньги нужно переводить обратно из-за проблем с банковской картой. Так из бюджета похитили более 215 тысяч рублей.