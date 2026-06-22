Экс-главу сельсовета в Красноярском крае осудят за хищение 215 тысяч

В Краснотуранске перед судом предстанут бывшая глава Салбинского сельсовета и её заместитель. Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, после увольнения бухгалтера в 2024 году в бюджете образовалась экономия фонда оплаты труда. Руководство решило оформить фиктивные договоры на экономические услуги и ведение похозяйственной книги на дочь заместителя главы. При этом реальной необходимости в работнике не было — обязанности уже выполняла сама заместитель, получая доплату за совмещение.
С мая по сентябрь 2024 года и в январе 2025-го на имя девушки начисляли выплаты, хотя она к работе не привлекалась. Мать объяснила ей, что деньги нужно переводить обратно из-за проблем с банковской картой. Так из бюджета похитили более 215 тысяч рублей.
Бывшая глава сельсовета призналась, что решила поделить «сэкономленные» деньги пополам.
Это уже не первое уголовное дело в отношении экс-главы — ранее её судили за фиктивное трудоустройство сына сторожем, где ущерб превысил 230 тысяч рублей. Дело рассмотрит Краснотуранский районный суд.
Ранее мы сообщали, что экс-сотрудницу «Решетнева» в Красноярске осудили за хищение 1,6 млн рублей.