В День памяти и скорби у Мемориала Победы в Красноярске прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории страны. Из Красноярска за годы войны на фронт были призваны более 65 тысяч человек, около 30 тысяч из них не вернулись домой.
Сегодня, в День памяти и скорби, у Мемориала Победы состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко, глава города Сергей Верещагин, председатель Горсовета депутатов Наталия Фирюлина, ветераны трудового фронта, участники специальной военной операции, волонтеры и представители молодежных патриотических движений.
«Вместе с красноярцами возложили цветы к Вечному огню в память о солдатах и офицерах, не вернувшихся с полей сражений, о тех, кто погиб от ран и лишений в тылу. Спасибо дедам и прадедам за мужество и героизм, за спасенную Родину. За крепкую нравственную опору, которая сейчас помогает нашим ребятам на передовой продолжать дело предков, защищая интересы России», — написал Михаил Котюков в своих соцсетях.
Добавим, накануне Красноярский край присоединился к международной акции «Огненные картины войны».