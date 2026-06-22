В День памяти и скорби у Мемориала Победы в Красноярске прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню

«Вместе с красноярцами возложили цветы к Вечному огню в память о солдатах и офицерах, не вернувшихся с полей сражений, о тех, кто погиб от ран и лишений в тылу. Спасибо дедам и прадедам за мужество и героизм, за спасенную Родину. За крепкую нравственную опору, которая сейчас помогает нашим ребятам на передовой продолжать дело предков, защищая интересы России», — написал Михаил Котюков в своих соцсетях.