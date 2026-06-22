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В Самарской области размыло трассу на подъезде к Оренбургу

В Нефтегорском районе перекрыли движение на участке федеральной трассы.

Источник: МЧС РФ

На участке федеральной трассы М-5 (подъезд к Оренбургу) в Самарской области размыло дорогу. Из-за этого движение на 82 километре трассы перекрыто, предупредили в МЧС Самарской области. Судя по фото, опубликованному ведомством, провал оказался таким глубоким, что в него провалился большегруз — и застрял.

«Ширина поврежденного участка составляет 20 метров, на месте работает дорожная служба», — уточнила пресс-служба регионального МЧС.

Объехать поврежденный участок можно двумя дорогами протяженностью 65 и 70 километров. Движение на подъезде к Оренбургу с 74 по 93 километры с Нефтегорском районе пока перекрыли.

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