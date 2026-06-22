Нижегородское «Торпедо» подписало пробный контракт с нападающим Голоднюком

Как отметил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга, приглашение игрока на просмотр стало логичным шагом: за последние три сезона форвард набрал 142 очка в ВХЛ и стабильно проявлял себя в плей-офф. Ранее клуб уже пытался договориться о переходе хоккеиста, однако «Норильск» не согласился отпустить одного из лидеров. После получения статуса неограниченно свободного агента 1 июня Голоднюк принял предложение нижегородцев.