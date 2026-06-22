Нижегородское «Торпедо» подписало пробный контракт с нападающим Голоднюком

«Торпедо» подписало пробный контракт с 28-летним нападающим Сергеем Голоднюком, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба. Соглашение рассчитано на период предсезонного сбора, по итогам которого будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
Голоднюк имеет солидный опыт выступлений в ВХЛ, где дебютировал в сезоне 2018/2019. Ранее он играл за «Югру», «Сарыарку», «Зауралье» и ХК «Норильск». В составе карагандинской «Сарыарки» форвард становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана (2021, 2022), а также серебряным призёром Континентального кубка.
Всего в ВХЛ нападающий провёл 275 матчей, в которых набрал 177 очков (88 шайб и 89 передач). В чемпионате Казахстана на его счету 62 результативных балла (32+30) в 73 играх. Минувший сезон Голоднюк провёл в «Норильске», где записал на свой счёт 42 очка (20+22) в 61 матче.
Как отметил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга, приглашение игрока на просмотр стало логичным шагом: за последние три сезона форвард набрал 142 очка в ВХЛ и стабильно проявлял себя в плей-офф. Ранее клуб уже пытался договориться о переходе хоккеиста, однако «Норильск» не согласился отпустить одного из лидеров. После получения статуса неограниченно свободного агента 1 июня Голоднюк принял предложение нижегородцев.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» продлило контракт с Андреем Крутовым: нападающий отправится в аренду в «Амур».