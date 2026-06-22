CSIS: Пентагон потратил на операцию против Ирана около 40 млрд долларов

По словам старшего советника CSIS Марка Кансиана, в эту сумму входят затраты на боеприпасы, потерянную технику и восстановление военных баз. При этом оценка не учитывает операционные расходы, которые уже были заложены в бюджет Министерства обороны США на 2026 финансовый год, превышающий 1 трлн долларов.