В Башкирии стартовали резервные дни ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена 2026 года продолжается: с сегодняшнего дня, 22 июня, по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов. Право на участие в них имеют выпускники прошлых лет, а также одиннадцатиклассники, которые не смогли сдать экзамены в основные сроки по уважительной причине или получили «неуд» по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике.