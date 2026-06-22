Дроны и тепловизоры запретили использовать на охоте

предупредить (окрик, предупредительный выстрел вверх) о намерении применения служебного оружия, кроме случаев, указанных в подпункте 1) пункта 4 настоящей статьи;предоставлять достаточное время для выполнения требований, кроме тех случаев, когда промедление в использовании служебного оружия создает непосредственную опасность жизни и здоровью должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря или может повлечь за собой тяжкие последствия;проявлять сдержанность в ситуациях, когда применение служебного оружия неизбежно со стороны должностного лица, осуществляющего государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, должностного лица государственной охраны животного мира и егеря, исходя из складывающейся обстановки и той цели, которая должна быть достигнута, сводя к минимуму возможность его применения;предоставлять доврачебную медицинскую помощь, а при необходимости доставить пострадавшего от применения специальных средств и служебного оружия в медицинскую организацию;принять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих лиц.