В природном парке «Пермский» демонтировали самовольно построенные лодочные ангары

Природоохранной прокуратурой внесены представления в ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» и ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», которые удовлетворены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Все незаконные постройки ликвидированы.