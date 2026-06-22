Россиян успокоили насчет ночных поступлений зарплаты

На время поступления денег влияют некоторые факторы: как работает банк (некоторые банки открыты 24/7, но обычно большие суммы переводят ночью или рано утром), какой тип перевода используется (внутри одного банка или через систему быстрых платежей), и когда именно работодатель отправил деньги.