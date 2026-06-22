Россиян успокоили насчет ночных поступлений зарплаты

Зарплата сотруднику может поступать в любое время суток, важно только, чтобы установленные сроки выплат были соблюдены. Зачисление средств ночью не является нарушением. Об этом рассказала в беседе с RT эксперт Юлия Исакова.
«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платежных систем, а не с действиями работодателя», — пояснила Исакова.
Она напомнила, что согласно статье 136 Трудового кодекса России работникам гарантируется установленный порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Эксперт подчеркнула, что закон обязывает работодателей производить выплаты не реже, чем каждые полмесяца, например, в середине и конце месяца.
На время поступления денег влияют некоторые факторы: как работает банк (некоторые банки открыты 24/7, но обычно большие суммы переводят ночью или рано утром), какой тип перевода используется (внутри одного банка или через систему быстрых платежей), и когда именно работодатель отправил деньги.
Исакова также отметила, что на время выполнения операций влияют внутренние правила банков, например, определенные временные рамки для платежей и то, как они обрабатываются.
«Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день», — сказала эксперт.
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