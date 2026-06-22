В Омске пресекли стихийную продажу мяса и молочки

В Ленинском округе Омска сотрудники администрации вместе с полицией провели рейд по пресечению несанкционированной торговли, об этом сообщили в мэрии. Точки стихийной продажи обнаружили в микрорайоне Входной. В условиях жары и антисанитарии торговцы реализовывали мясо птицы, молочную продукцию, орехи, яйца и даже текстиль.
При виде проверяющих продавцы в спешке сворачивали прилавки, бросали товар и уезжали. По словам начальника отдела развития торговли администрации Ленинского округа Екатерины Поповой, такое поведение говорит о том, что торговцы осознавали незаконность своих действий. По итогам проверки составили пять административных протоколов.
В мэрии напомнили, что покупка продуктов в таких местах опасна для здоровья. Уличные продавцы не соблюдают температурный режим, не имеют санитарных книжек, ветеринарных документов на товар, а срок годности продукции часто уже истёк. Специалисты призывают омичей не рисковать и приобретать продукты в официальных местах торговли, где качество товаров проверяют специалисты.
Ранее мы рассказывали, что в Омске летом появятся новые торговые киоски с напитками и закусками — их установят на пляже «Советский» и у областной больницы.