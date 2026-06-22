В Омске пресекли стихийную продажу мяса и молочки

В мэрии напомнили, что покупка продуктов в таких местах опасна для здоровья. Уличные продавцы не соблюдают температурный режим, не имеют санитарных книжек, ветеринарных документов на товар, а срок годности продукции часто уже истёк. Специалисты призывают омичей не рисковать и приобретать продукты в официальных местах торговли, где качество товаров проверяют специалисты.