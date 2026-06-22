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В Хабаровском крае мужчина потерял 3 млн рублей на «инвестициях»

Житель Верхнебуреинского района год переводил деньги мошенникам.

В Хабаровском крае житель Верхнебуреинского района перевёл мошенникам более 3 млн рублей, рассчитывая заработать на «инвестициях», — сообщает Полиция Хабаровского края.

По данным полиции, в начале прошлого года 60-летнему местному жителю позвонил неизвестный и предложил заработать на биржевых торгах через интернет. Мужчина поверил в возможность быстрого дохода и в течение длительного времени переводил деньги на указанные ему счета.

Всего за год он перечислил злоумышленникам более 3 миллионов рублей. Когда потерпевший попытался вывести «прибыль», связь с так называемой инвестиционной компанией оборвалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.