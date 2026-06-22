В аварии на Авиаторов в Красноярске пострадали два человека

22 июня в Красноярске произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека. Предварительно, причиной стало нарушение правил дорожного движения во время перестроения.
По информации Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Ниссана» ехал по улице Авиаторов и решил повернуть в сторону шлюза. Для этого он начал перестраиваться в левую полосу, но не пропустил ехавшую там «Тойоту». Машины столкнулись, и удар оказался настолько сильным, что «Тойоту» отбросило на газон. Она повредила металлическое ограждение и сломала дерево.
Помощь врачей потребовалась 41-летнему водителю «Тойоты» и его 58-летней пассажирке. Их увезли в больницу на «скорой». На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Точную причину случившегося они назовут позже, после опроса свидетелей, изучения записей видеорегистраторов, проведения необходимых замеров и экспертиз.