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В аварии на Авиаторов в Красноярске пострадали два человека

В Красноярске «Тойота» протаранила забор и дерево после столкновения.

Источник: Комсомольская правда

22 июня в Красноярске произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека. Предварительно, причиной стало нарушение правил дорожного движения во время перестроения.

По информации Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Ниссана» ехал по улице Авиаторов и решил повернуть в сторону шлюза. Для этого он начал перестраиваться в левую полосу, но не пропустил ехавшую там «Тойоту». Машины столкнулись, и удар оказался настолько сильным, что «Тойоту» отбросило на газон. Она повредила металлическое ограждение и сломала дерево.

Помощь врачей потребовалась 41-летнему водителю «Тойоты» и его 58-летней пассажирке. Их увезли в больницу на «скорой». На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Точную причину случившегося они назовут позже, после опроса свидетелей, изучения записей видеорегистраторов, проведения необходимых замеров и экспертиз.